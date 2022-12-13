Пенсионерка лишилась 5 млн рублей при попытке получить квартиру в Петербурге

Пожилая женщина передала ссуду мошеннице.

В четверг, 19 января, в полицию обратилась 69-летняя петербурженка, проживающая на пропекте Тореза, с заявлением о мошенничестве. Пожилая женщина лишилась 4,8 млн рублей при попытке получить квартиру у аферистов. Об этом стало известно Piter.TV.

В период с декабря 2019 года по февраль 2021 года пенсионерка передала деньги неизвестной женщине под предлогом ссуды на покупку квартиры. До настоящего времени жильё не было предоставлено, денежные средства не были возвращены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее эксперт объяснил, как мошенники получают доступ к приложениям банков.

Фото: Piter.TV