Пенсионерка лишилась 30 тысяч после попытки продать мебель

Мошенник списал деньги с её карты.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 июня в полицию обратилась женщина 1988 года рождения. Она заявила, что её матери звонят мошенники.

Спустя несколько часов в полицию пришла сама потерпевшая. Пенсионерка рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился владельцем мебельного магазина в г. Пушкин. Мужчина сообщил, что хочет приобрести мебель из объявления, размещенного на сайте "Авито", и готов перевести деньги на банковскую карту.

Женщина сообщила данные карты, после чего обнаружила, что с её счёта списали 30000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Гатчине мошенники продали пенсионерке искусственную шубу вместо норковой.

Фото: Pixabay