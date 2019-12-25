Пенсионерка из Сертолово отдала 90 тысяч рублей псевдо адвокатам

Женщину убеждали обратиться к помощи юриста, чтобы наказать производителя лекарства.

Во вторник, 13 апреля, в отдел МВД по Всеволожском району обратилась пенсионерка 1934 года рождения. Женщина сообщила, что перевела на счет мошенников 90 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

В 2018 году пострадавшая заказала в интернете препарат лактомарин. Спустя два года на ее домашний телефон поступил звонок с неизвестного мобильного номера. Мужчина представился старшим инспектором ФСКВ и сообщил, что производитель якобы не проследил за качеством приобретенного пенсионеркой лекарства, поэтому необходимо оплатить 90 тысяч рублей за "услуги адвокатов" перед обращением в суд. Пострадавшая перевела указанную сумму за два дня.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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