Женщине из Ленобласти поход в магазин обошелся штрафом в 7500 рублей

Режим самоизоляции в их подъезде должен был закончиться через 2 дня.

Женщине из Кингисеппа выписали штраф в размере 7500 рублей. Суд оштрафовал гражданку за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов Ленинградской области.

Женщина вышла в магазин в то время, когда был изолирован весь подъезд. Сосед женщины вернулся из Доминиканы, поэтому все в его подъезде должны были соблюдать режим самоизоляции.

Изоляция должна была закончиться 11 апреля, но женщина вышла из своей квартиры уже 9 числа.

Ранее петербуржцу выписали штраф в размере 7,5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

Фото: Piter.TV