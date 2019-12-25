Женщине из Ленобласти поход в магазин обошелся штрафом в 7500 рублей

Женщине из Кингисеппа выписали штраф в размере 7500 рублей. Суд оштрафовал гражданку за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов Ленинградской области.
Женщина вышла в магазин в то время, когда был изолирован весь подъезд. Сосед женщины вернулся из Доминиканы, поэтому все в его подъезде должны были соблюдать режим самоизоляции.
Изоляция должна была закончиться 11 апреля, но женщина вышла из своей квартиры уже 9 числа.
Ранее петербуржцу выписали штраф в размере 7,5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.
Фото: Piter.TV
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