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Женщине из Ленобласти поход в магазин обошелся штрафом в 7500 рублей
Сегодня, 9:27
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nastya960

Женщине из Ленобласти поход в магазин обошелся штрафом в 7500 рублей

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Режим самоизоляции в их подъезде должен был закончиться через 2 дня.

Женщине из Кингисеппа выписали штраф в размере 7500 рублей. Суд оштрафовал гражданку за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов Ленинградской области.

Женщина вышла в магазин в то время, когда был изолирован весь подъезд. Сосед женщины вернулся из Доминиканы, поэтому все в его подъезде должны были соблюдать режим самоизоляции. 

Изоляция должна была закончиться 11 апреля, но женщина вышла из своей квартиры уже 9 числа.

Ранее петербуржцу выписали штраф в размере 7,5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Пермяков Костян
Сегодня 9:38

Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- https://cuz.su/prees

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