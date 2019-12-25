Пенсионерка из Гатчинского района потратила более миллиона рублей на "снятие порчи"

Женщина опомнилась и обратилась в полицию.

В понедельник, 7 сентября, в полицию Гатчинского района обратилась 77-летняя местная жительница. Она сообщила, что две оферистки похитили у нее крупную сумму под предлогом снятия порчи. Об этом стало известно Piter.TV.

Неизвестные подошли к пенсионерке на улице примерно в 10:20. "Порча" была снята с женщины за 1 миллион 196 тысяч 207 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы рассказали о том, что соцработница незаконно получала выплаты по документам арестованного детдомовца.

Фото: Piter.TV