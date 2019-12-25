Пенсионерка из Гатчинского района потратила более миллиона рублей на "снятие порчи"

В понедельник, 7 сентября, в полицию Гатчинского района обратилась 77-летняя местная жительница. Она сообщила, что две оферистки похитили у нее крупную сумму под предлогом снятия порчи. Об этом стало известно Piter.TV.
Неизвестные подошли к пенсионерке на улице примерно в 10:20. "Порча" была снята с женщины за 1 миллион 196 тысяч 207 рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее мы рассказали о том, что соцработница незаконно получала выплаты по документам арестованного детдомовца.
Фото: Piter.TV
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