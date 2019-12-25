  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели вывели из леса пожилую пару в Синявино
Сегодня, 8:31
91
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели вывели из леса пожилую пару в Синявино

0 0

Пенсионерам не понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Шлиссельбургского подразделения Аварийно-спасательного отряда Ленобласти помогли двум пенсионерам выбраться из леса у посёлка  Синявино. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Известно, что мероприятия по поиску пропавших длились несколько часов. 

Пожилым мужчине и женщине не потребовалась помощь врачей, поэтому спасатели оперативно передали их родственникам.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти за неделю к помощи спасателей прибегали 35 раз,

Фото: Pexels

Теги: ленинградская область, лес, пожилая пара, синявино, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии