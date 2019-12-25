Спасатели вывели из леса пожилую пару в Синявино

Пенсионерам не понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Шлиссельбургского подразделения Аварийно-спасательного отряда Ленобласти помогли двум пенсионерам выбраться из леса у посёлка Синявино. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Известно, что мероприятия по поиску пропавших длились несколько часов.

Пожилым мужчине и женщине не потребовалась помощь врачей, поэтому спасатели оперативно передали их родственникам.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти за неделю к помощи спасателей прибегали 35 раз,

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