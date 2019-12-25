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Пенсионерам-долгожителям Петербурга выплатят 15 тыс. рублей с конца августа
Сегодня, 20:56
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Пенсионерам-долгожителям Петербурга выплатят 15 тыс. рублей с конца августа

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В Петербурге пенсионеры, которым исполнится 90 лет, смогут получить по 15 тыс. рублей.

Пенсионерам-долгожителям выплатят единовременно около 15 тыс. рублей. Она должна поступить 29 августа, пишет Primpress.

На федеральном уровне еще не приняли решения о поддержке пенсионеров. При этом на региональном уровне пенсионеры уже получают выплаты. 

В Петербурге пенсионеры, которым исполнится 90 лет, смогут получить по 15 тыс. рублей. На 95-летний юбилей пожилым горожанам выплатят по 20 тыс. рублей. И 25 тыс. рублей полагается пожилым людям, которым исполнится 100 лет. Деньги будут приходить отдельно от пенсии.

Ранее более 1000 петербургских долгожителей получили выплаты к юбилеям.

Фото: Piter.tv
 

Теги: долгожители, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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