Пенсионерам-долгожителям Петербурга выплатят 15 тыс. рублей с конца августа

В Петербурге пенсионеры, которым исполнится 90 лет, смогут получить по 15 тыс. рублей.

Пенсионерам-долгожителям выплатят единовременно около 15 тыс. рублей. Она должна поступить 29 августа, пишет Primpress.

На федеральном уровне еще не приняли решения о поддержке пенсионеров. При этом на региональном уровне пенсионеры уже получают выплаты.

В Петербурге пенсионеры, которым исполнится 90 лет, смогут получить по 15 тыс. рублей. На 95-летний юбилей пожилым горожанам выплатят по 20 тыс. рублей. И 25 тыс. рублей полагается пожилым людям, которым исполнится 100 лет. Деньги будут приходить отдельно от пенсии.

Ранее более 1000 петербургских долгожителей получили выплаты к юбилеям.

Фото: Piter.tv

