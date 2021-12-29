Более 1000 петербургских долгожителей получили выплаты к юбилеям

Долгожители, которые переехали в Петербург из других регионов, также могут рассчитывать на единовременную выплату.

Более тысячи петербургских долгожителей, отметивших юбилей, получили социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике.

По 15 тысяч рублей получили 833 петербуржца, отметивших 90-летие. По 20 тысяч рублей получили 211 человек (95-лет). По 25 тысяч рублей получил 41 долгожитель (100 и более лет). Общая сумма выплат составила 17,7 млн рублей.

Долгожители, которые переехали в Петербург из других регионов, также могут рассчитывать на единовременную выплату. Для этого нужно подать заявление в МФЦ по месту жительства в течение трёх месяцев со дня рождения.

Также с 3 февраля неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии.

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