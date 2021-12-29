Выплаты в автоматическом режиме начисляются с 3 по 25 февраля.

Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии. Об этом говорится на официальном сайте Пенсионного фонда России. Речь идет о социальных выплатах по старости, а также о доплатах за январь текущего года (с учетом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6%).

Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. За февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. заявление ПФР

Эксперты объяснили жителям страны о том, что доставка пенсионных выплат получателям возможна через структуры федеральной почтовой связи, кредитные организации и другие компании, занимающиеся доставкой пенсий. Выплаты осуществляются с 3 по 25 февраля, они проходят в автоматическом режиме.

Эксперт рассказал, как рассчитать сумму новой пенсии с 1 февраля.

Фото: Piter.tv

