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Пенсионерам пришлось перелезать через поезд из-за ремонта железнодорожных путей

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Пожилые люди с трудом преодолели высоту вагонов РЖД.

В понедельник, 7 сентября,  на одной из станций Тихвинского района заметили, как пожилые люди перелезают через ремонтный поезд: это был единственный способ успеть на электричку, так как на ж/д путях проходит ремонт. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Тихвин".

На кадрах видно, что пенсионеры помогают друг другу преодолеть высоту. Пресс-служба РЖД сообщила, что ремонтный поезд прибыл примерно в 12:00 и закрыл подход к платформе.

Ранее мы рассказали о том, что росгвардейцы задержали вандалов, разрисовавших трамвай в Выборгском районе Петербурга.

Видео: ВКонтакте / tih_win

Теги: ленинградская область, ржд, тихвинский район
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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