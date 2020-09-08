Пенсионерам пришлось перелезать через поезд из-за ремонта железнодорожных путей

Пожилые люди с трудом преодолели высоту вагонов РЖД.

В понедельник, 7 сентября, на одной из станций Тихвинского района заметили, как пожилые люди перелезают через ремонтный поезд: это был единственный способ успеть на электричку, так как на ж/д путях проходит ремонт. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Тихвин".

На кадрах видно, что пенсионеры помогают друг другу преодолеть высоту. Пресс-служба РЖД сообщила, что ремонтный поезд прибыл примерно в 12:00 и закрыл подход к платформе.

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Видео: ВКонтакте / tih_win