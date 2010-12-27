У мужчины отказала правая сторона тела.

В четверг, 17 октября, стало известно, что Пенсионера, которого ударил менеджер Rammstein, госпитализировали. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина пожаловался на то, что он не может пошевелить правой рукой и ногой. Медики обнаружили у пострадавшего паралич правой стороны тела. В настоящее время, пенсионера обследуют.

Напоним, что конфликт произошел 15 октября на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной.

Ранее менеджер Rammstein рассказал, зачем он ударил петербуржца.

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