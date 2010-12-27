Менеджер Rammstein рассказал, зачем он ударил петербуржца

В минувший вторник, 15 октября, менеджер Rammstein Анар Рейбранд подрался с охранником петербургской пристани. Об этом сообщает "Фонтанка".
Конфликт произошел на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной.
Мы выходили с корабля, со съёмок. Никакого охранника не было. Увидел, что там простенькая цепочка. Я её открыл, чтобы выпустить гостей. Появился охранник, начал орать. Я ему объяснил, что нужно было находиться на месте. Он меня послал на три буквы, после чего моё горячее кавказское сердце не выдержало, да и любой мужчина на моём месте поступил бы также. Я развернулся и дал ему в морду
рассказал Анар Рейбранд
Рейбранд заявил, что его слова могут подтвердить несколько свидетелей.
Ранее мы сообщали о том, что Марго Робби и Николь Кидман пришли на премьеру в похожих костюмах.
Фото:reiband/instagram
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гандон он штопаный. ударил старика, еще и сзади, когда тот отвернулся