Менеджер Rammstein рассказал, зачем он ударил петербуржца

Конфликт произошел 15 октября на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной.

В минувший вторник, 15 октября, менеджер Rammstein Анар Рейбранд подрался с охранником петербургской пристани. Об этом сообщает "Фонтанка".

Конфликт произошел на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной.

Мы выходили с корабля, со съёмок. Никакого охранника не было. Увидел, что там простенькая цепочка. Я её открыл, чтобы выпустить гостей. Появился охранник, начал орать. Я ему объяснил, что нужно было находиться на месте. Он меня послал на три буквы, после чего моё горячее кавказское сердце не выдержало, да и любой мужчина на моём месте поступил бы также. Я развернулся и дал ему в морду рассказал Анар Рейбранд

Рейбранд заявил, что его слова могут подтвердить несколько свидетелей.

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Фото:reiband/instagram