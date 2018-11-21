Марго Робби и Николь Кидман пришли на премьеру в похожих костюмах

Для выхода в свет актрисы выбрали брюки и пиджак белого цвета.

В Лос-Анджелесе состоялся специальный показ фильма "Скандал". Главные роли в кинокартине о домогательствах на канале Fox News исполнили Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон. Для выхода в свет Николь и Марго выбрали похожие брючные костюмы белого цвета. Шарлиз Терон появилась на публике в черном пиджаке и коричневой кожаной юбке с прессировкой.

Больше всего вопросов возникло к костюму Марго Робби. Для премьерного показа фильма актриса выбрала довольно расслабленные вещи: широкие брюки и блузу с узлом на талии. По мнению ценителей моды, этот образ больше подходит для пляжа, нежели для презентации фильма. Кроме того, одежда марго выглядела так, как будто ее только что достали из стиральной машины и забыли погладить. На ногах актрисы красовались темные сандалии.

Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Однако ее брючный костюм больше напоминал офисную одежду. Если бы не белый цвет, актрисе, наверняка, пришлось бы оправдываться перед модными критиками за столь банальный выбор для такого торжественного события.

Еще одна коллега актрис по фильму Шарлиз Терон предстала перед журналистами в темном цвете. И, кажется, у нее получилось лучше всех. По мнению экспертов, лаконичный черный смотрится куда торжественнее, чем пляжная блуза Робби и офисный костюм Кидман.

Сюжет нового фильма разворачивается вокруг скандальной истории на канале Fox News. Несколько сотрудниц подверглись сексуальным домогательствам со стороны генерального директора и были вынуждены добиться его отставки. Когда картина появится в российском прокате, пока неизвестно.

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Фото: Instagram / margotrobbieily

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