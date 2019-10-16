"Вий" с Натальей Варлей попал в топ-100 лучших фильмов ужасов

Картина Константина Ершова и Георгия Кропачева заняла 89-е место.

Советский "Вий" 1967 года с Натальей Варлей в главной роли попал в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен по версии IndieWire. Картина Константина Ершова и Георгия Кропачева, снятая по мотивам повести Николая Гоголя, заняла 89-е место.

Лидирует в рейтинге фильм "Сияние" (The Shining) Стэнли Кубрика, снятый по роману Стивена Кинга. В тройке лидеров также оказались "Техасская резня бензопилой" (The Texas Chainsaw Massacre, 1974) и "Ребенок Розмари" (Rosemary"s Baby, 1968).

В топ-10 попали такие хорроры, как "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973), "Хэллоуин" (Halloween, 1978), "Психо" (Psycho, 1960) и др.

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Видео: YouTube / Movieclips, Movieclips Classic Trailers, A Little Dead Podcast, shit flicks, MosfilmNews