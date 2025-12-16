Пенсионер убил родного сына топором после ссоры под Калугой

Мужчина истек кровью на месте.

Преступление произошло в Малоярославце. Местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственного сына, сообщила пресс-служба СУ СК по Калужской области.

По предварительной версии, утром 16 июня в одной из квартир города 75-летний мужчина нанес 49-летнему сыну несколько ударов топором, когда тот спал. Жестокой расправе предшествовал бытовой конфликт.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием сына и нанес ему смертельные травмы. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Подозреваемого сразу задержали.

На месте происшествия правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления — топор. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Прокуратура Малоярославецкого района взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Ранее мы сообщали о преступлении, которое произошло на Караваевской улице в Петербурге. Здесь во время пьяной ссоры сын зарезал отца.

Фото: СУ СК по Калужской области