Пенсионер задержан за насилие над 5-летней внучкой под Петербургом

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что под Петербургом задержали пенсионера за насилие над 5-летней внучкой. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась жительница деревни Кезелево. Женщина заявила, что она оставила погостить свою 5-летнюю дочь с 65-летним отцом. Как оказалось, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении внучки.

Пенсионера задержали в собственном доме. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что 11-летний мальчик молотком проломил голову женщине во Всеволожске.

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