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Пьяный пенсионер стрелял из охотничьего ружья с балкона на Советском
Сегодня, 10:20
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nastya960

Пьяный пенсионер стрелял из охотничьего ружья с балкона на Советском

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По предварительным данным, мужчина поссорился со своей 73-летней женой и выгнал её вместе с дочерью из дома.

Пожилой житель Невского района задержан за стрельбу по людям. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 15 декабря в 01:44 обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что её отец в состоянии алкогольного опьянения стреляет по людям из охотничьего ружья. Полицейские приехали по указанному адресу и задержали 70-летнего мужчину.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей 73-летней женой и выгнал её вместе с дочерью из дома. Он стрелял в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе на улице. Из-за стрельбы никто не пострадал. У мужчины изъяли ружье "Сайга-410", две гильзы и 8 патронов.

В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля на Московском проспекте.

Фото: pixabay 

Теги: пенсионер, советская, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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