Пьяный пенсионер стрелял из охотничьего ружья с балкона на Советском

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей 73-летней женой и выгнал её вместе с дочерью из дома.

Пожилой житель Невского района задержан за стрельбу по людям. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 15 декабря в 01:44 обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что её отец в состоянии алкогольного опьянения стреляет по людям из охотничьего ружья. Полицейские приехали по указанному адресу и задержали 70-летнего мужчину.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей 73-летней женой и выгнал её вместе с дочерью из дома. Он стрелял в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе на улице. Из-за стрельбы никто не пострадал. У мужчины изъяли ружье "Сайга-410", две гильзы и 8 патронов.

В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля на Московском проспекте.

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