Пенсионер из Петербурга ранил ножом сына во время ссоры

Пострадавший госпитализирован в реанимацию.

Утром воскресенья, 5 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на лестничной клетке одного из домов по Камышовой улице лежит мужчина весь в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские установили, что проживающий в квартире дома 75-летний пенсионер в результате внезапно возникшего конфликта нанёс удар ножом в живот своему 33-летнему сыну. Пострадавший помещён в реанимацию с открытой раной брюшной стенки, проникающим колото-резаным слепым ранением живота с повреждением правой доли печени.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове мужчина убил знакомого колонкой.

Фото: Piter.TV