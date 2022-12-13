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Пенсионер из Петербурга ранил ножом сына во время ссоры
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Пенсионер из Петербурга ранил ножом сына во время ссоры

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Пострадавший госпитализирован в реанимацию.

Утром воскресенья, 5 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на лестничной клетке одного из домов по Камышовой улице лежит мужчина весь в крови. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские установили, что проживающий в квартире дома 75-летний пенсионер в результате внезапно возникшего конфликта нанёс удар ножом в живот своему 33-летнему сыну. Пострадавший помещён в реанимацию с открытой раной брюшной стенки, проникающим колото-резаным слепым ранением живота с повреждением правой доли печени.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ломоносове мужчина убил знакомого колонкой.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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