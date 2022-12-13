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В Ломоносове мужчина убил знакомого колонкой
Сегодня, 10:36
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В Ломоносове мужчина убил знакомого колонкой

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Известно, что задержанный 33-летний сидел в тюрьме за наркотики.

Накануне ночью, 4 марта, в Ломоносове мужчина с травмой головы скончался в машине скорой помощи. Полицейские выяснили, что его избил знакомый. Злоумышленник ударил обидчика колонкой по голове. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в доме на Профсоюзной. Сначала друзья выпивали в квартире у подозреваемого. Потом между ними произошел конфликт, в результате чего один из мужчин ударил второго колонкой по голове, а затем отпинал ногами. 34-летний пострадавший решил дойти до медпункта сам, но в парадной ему стало совсем плохо. Мужчина упал в подъезде, потеряв сознание.

Окровавленного горожанина обнаружила жительница дома. Она вызвала ему скорую помощь. Мужчина скончался по дороге в больницу. 

Правоохранители завели уголовное дело. Известно, что задержанный 33-летний имеет судимость. Он сидел в тюрьме за наркотики и нарушение неприкосновенности жилища.

Ранее на Piter.tv: на Каменноостровском проспекте автоледи сбила женщину с коляской.

Фото: Piter.tv

Теги: ломоносов, полиция, убийство, ударил колонкой по голове
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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