В Ломоносове мужчина убил знакомого колонкой

Известно, что задержанный 33-летний сидел в тюрьме за наркотики.

Накануне ночью, 4 марта, в Ломоносове мужчина с травмой головы скончался в машине скорой помощи. Полицейские выяснили, что его избил знакомый. Злоумышленник ударил обидчика колонкой по голове.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в доме на Профсоюзной. Сначала друзья выпивали в квартире у подозреваемого. Потом между ними произошел конфликт, в результате чего один из мужчин ударил второго колонкой по голове, а затем отпинал ногами. 34-летний пострадавший решил дойти до медпункта сам, но в парадной ему стало совсем плохо. Мужчина упал в подъезде, потеряв сознание.

Окровавленного горожанина обнаружила жительница дома. Она вызвала ему скорую помощь. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Правоохранители завели уголовное дело. Известно, что задержанный 33-летний имеет судимость. Он сидел в тюрьме за наркотики и нарушение неприкосновенности жилища.

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Фото: Piter.tv