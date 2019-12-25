Пенсионер пострадал во время пожара в квартире на Ленинском проспекте

В комнате 12 квадратных метров при неустановленных обстоятельствах загорелся диван.

Днем 4 октября в Красносельском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте поступила около 13:15. В комнате площадью 12 квадратных метров при неустановленных обстоятельствах воспламенился диван.

В результате случившегося пострадал 76-летний мужчина. Его вывели на улице из сильно задымленной квартиры. После осмотра медиков пенсионера отпустили домой.

Ранее на Софийской тушили помещение для дворника.

Фото: Piter.TV