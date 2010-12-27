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Пенсионер побил молодого петербуржца из-за места в трамвае
Сегодня, 16:11
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Пенсионер побил молодого петербуржца из-за места в трамвае

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Мужчины не поделили свободное сиденье.

Полицейские Выборгского района 29 октября задержали трамвайного дебошира, сообщила пресс-служба УВО по Петербургу.  63-летний мужчина побил случайного спутника из-за неподеленного места в транспорте. 

Вечером того дня в салоне трамвая вспыхнула словесная перепалка между двумя пассажирами. Они начали ругаться из-за свободного сиденья, пока трамвай подъезжал к остановке на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Стремление одного из оппонентов занять кресло было так велико, что в ход пошли кулаки: пенсионер ударил своего попутчика рукой по голове.

Очевидцы сразу же обратились в органы, на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы разняли драчунов, задержали нападавшего и отвели его в отдел полиции. Молодому пассажиру после перепалки пришлось посетить травмпункт.

Ранее стало известно, что петербуржец проведет 7,5 лет в колонии за продажу арендованных авто.

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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