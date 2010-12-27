Пенсионер побил молодого петербуржца из-за места в трамвае

Мужчины не поделили свободное сиденье.

Полицейские Выборгского района 29 октября задержали трамвайного дебошира, сообщила пресс-служба УВО по Петербургу. 63-летний мужчина побил случайного спутника из-за неподеленного места в транспорте.

Вечером того дня в салоне трамвая вспыхнула словесная перепалка между двумя пассажирами. Они начали ругаться из-за свободного сиденья, пока трамвай подъезжал к остановке на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руднева. Стремление одного из оппонентов занять кресло было так велико, что в ход пошли кулаки: пенсионер ударил своего попутчика рукой по голове.

Очевидцы сразу же обратились в органы, на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы разняли драчунов, задержали нападавшего и отвели его в отдел полиции. Молодому пассажиру после перепалки пришлось посетить травмпункт.

Ранее стало известно, что петербуржец проведет 7,5 лет в колонии за продажу арендованных авто.

Фото: Piter.TV