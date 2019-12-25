  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали пенсионера, который пырнул ножом в живот соседку
Сегодня, 10:48
139
kraratau27

Полицейские задержали пенсионера, который пырнул ножом в живот соседку

0 0

Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители поймали 70-летнего мужчину, ранившего ножом соседку по коммунальной квартире на улице Металлистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 18 апреля.

Известно, что днем 17 апреля во время ссоры пенсионер ударил женщину ножом в живот. Полицейские задержали злоумышленника "по горячим следам". 

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Врачи определили ее состояние как тяжелое. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Васильевском острове двое пырнули ножом в живот мужчину.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: криминал, ножевое ранение, пенсионер, пр металлистов
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии