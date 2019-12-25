Полицейские задержали пенсионера, который пырнул ножом в живот соседку

Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители поймали 70-летнего мужчину, ранившего ножом соседку по коммунальной квартире на улице Металлистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 18 апреля.

Известно, что днем 17 апреля во время ссоры пенсионер ударил женщину ножом в живот. Полицейские задержали злоумышленника "по горячим следам".

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Врачи определили ее состояние как тяжелое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Васильевском острове двое пырнули ножом в живот мужчину.

Фото: Piter.tv