Пенсионер для спасения своего племянника отдал мошенникам 9 тыс. долларов в Невском районе

Потерпевший не знал, что передает деньги не сотрудникам полиции.

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов США, чтобы спасти своего племянника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как узнала полиция, 69-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился его племянником. Затем он рассказал о том, что на автомобиле сбил девушку и якобы передал трубку сотруднику полиции. Другой неизвестный заявил о том, что за 500 тыс. рублей "виновника" ДТП готовы отпустить. Он предупредил, что за деньгами придет мужчина по имени "Антон".

Вчера, 16 июля, пенсионер передал "Антону" 9 тыс. долларов США. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция занимается поиском злоумышленников.

Ранее с пожилой петербурженки сняли "порчу" за 900 тысяч рублей.

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