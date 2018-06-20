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Пенсионер на Дунайском отдал 295 тысяч за "сбитое зеркало" Mercedes
Сегодня, 14:03
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lesjasap

Пенсионер на Дунайском отдал 295 тысяч за "сбитое зеркало" Mercedes

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Мошенники получили от дедушки около 300 тысяч рублей за аварию, которую тот не совершал.

В правоохранительные органы Петербурга обратился местный житель, которого "развели" на деньги мошенники. Злоумышленники объяснили пенсионеру, что он разбил стекло дорогостоящей иномарки и должен владельцу крупную сумму денег. Инцидент произошел во Фрунзенском районе города.

Жертвой преступной схемы стал 82-летний местный житель. Он парковался в кармане Дунайского проспекта первого апреля, когда к нему подошли мужчины с историей о том, что он повредил заднее стекло у "Мерседеса". Ущерб оценили в 295 тысяч рублей. Жертве пришлось снять в банкомате деньги и передать бандитам.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что зимой петербуржцам придется убирать автохлам быстрее: на все дается неделя.

Фото: Piter.tv

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Теги: дунайский проспект, зеркало у мерседеса, мерседес, мошенники, мошенничество
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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