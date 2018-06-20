Зимой петербуржцам придется убирать автохлам быстрее: на все дается неделя

В ЗакСе рассматривают возможность сокращения срока, по которому владелец должен убрать транспорт, мешающий уборке улиц.

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект Александра Тетердинко о штрафе автовладельцам, которые оставляют транспортные средства, мешающие зимней уборке.

Отметим, что на данный момент наказание предусмотрено только для тех петербуржцев, которые размещают разукомплектованный транспорт. Таким гражданам приходит извещение о необходимости передвинуть машину в срок до 15 дней. Однако, в зимний период, по мнению, парламентариев, это слишком долгий срок. Специальной технике необходимо оперативно проводить очистку проезжей части, поэтому ждать две недели коммунальные и дорожные службы не могут.

По предложению инициатора проекта, срок могут сократить до одной недели в период с 16 октября по 15 апреля, а владельцев автомобилей привлекать к административной ответственности.

Даже семь дней многовато. Я бы предложил три-четыре дня. Но семь дней – это компромисс заявляет Тетердинко

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге открылась регистрация на новый "Тотальный диктант".

Фото: Piter.tv