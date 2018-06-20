В Петербурге открылась регистрация на новый "Тотальный диктант"

С 3 апреля желающие могут подать заявку на участие.

Днем 3 апреля открылась регистрация на участие в проекте "Тотальный диктант". Об этом сообщает Gazeta.Spb. Само мероприятие пройдет 13 числа по всему миру, включая и Санкт-Петербург. Начало запланировано на 14 часов дня.

Отметим, что проект реализуется в Северной столице уже восьмой раз. В 2018 году диктант написало около 10 тысяч петербуржцев. Таким образом город стал вторым в мировом рейтинге по количеству участников. На данный момент "Тотальный диктант" проходит на более чем трех тысячах площадок, из них - 90 в Петербурге.

В 2019 году в городе на Неве зарегистрировались уже 2,7 тысяч человек. Известно, что автором текста, который будут писать участники, стал литературовед Павел Басинский.

Напомним, что Piter.tv писал о том, что в Петербурге пройдет фестиваль в честь года культуры в России и Турции.

Фото: Piter.tv