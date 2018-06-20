В Петербурге пройдет фестиваль в честь года культуры в России и Турции

Турецкие гости посетят Северную столицу уже сегодня.

В Петербурге состоится фестиваль, посвященный перекрестному году России и Турции. Мероприятие стартует третьего апреля в государственном историческом архиве в 16 часов.

Организатором события стало общество научных и культурных связей с Турцией, а также Министерства иностранных дел и культуры в России. В Северную столицу прибудет иностранная делегация, состоящая из профессоров вузов Стамбула, а также президент Турецкого центра исследований эпохи Абдул Хамида II Мелек Озйетгин. Встреча сторон предполагает обсуждение годового сотрудничества стран.

Высоким гостям представят фотовыставку "Императорская Россия в фотоколлекции султана Абдул-Хамида II".

Ранее Piter.tv писал о том, что противоминный корабль "Владимир Емельянов" выведен из цеха в Петербурге.

Фото: Pixabay.com