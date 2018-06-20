Противоминный корабль "Владимир Емельянов" выведен из цеха в Петербурге

Тральщик спустят на воду уже в 2019 году.

В Петербурге из цеха Средне-Невского судостроительного завода выпустили корабль "Владимир Емельянов". Он будет отвечать за противоминную оборону на море. По данным специалистов, спустить тральщик на воду можно будет уже во втором квартале 2019 года. В марте рабочим удалось доделать корпус и части надстройки корабля. Они также насытили объекты системами и механизмами. Все остальные мероприятия будут вестись вне цеха.

Создатели проекта 12700 рассказывают, что на данный момент корабль имеет самый большой в мире корпус, созданный из монолитного стеклопластика. Планируется изготовить серию подобных образцов. Все они направятся на службы в ВМФ. Благодаря кораблям ПМО повысится эффективность выполнения задач по усилению минно-тральных сил страны.

Отметим, что экипаж пройдет обучение в Объединенном учебном центре ВМФ. Об этом заявил главнокомандующий, адмирал Владимир Королев.

Фото: Piter.tv