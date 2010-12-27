Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Во вторник, 5 ноября, 70-летний пенсионер нашел изрезанного петербуржца в Яблоневском саду. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова неизвестного ему мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина рассказал, что его изрезали в ходе конфликта. Врачи обнаружили у петербуржца колото-резаную рану груди, множество ран в области живота, шеи и предплечий.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее мы сообщали о том, что две пьяные петербурженки угнали отечественный автомобиль.

Фото:pixabay