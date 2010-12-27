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Две пьяные петербурженки угнали отечественный автомобиль
Сегодня, 10:07
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IRINA_CHALKINA

Две пьяные петербурженки угнали отечественный автомобиль

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Возбуждено уголовное дело.

В минувший вторник, 5 ноября, две петербурженки в состоянии алкогольного опьянения угнали у своего знакомого "ВАЗ" 1991 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Выборгском районе. В полицию обратился 26-летний горожанин. Мужчина рассказал, что две девушки после вечеринки в одном из петербургских баров угнали его автомобиль на проспекте Просвещения. 

Полицейским удалось задержать воришек. Одна из женщин проходит свидетелем по делу, другая попала под уголовное дело. Материальный ущерб оценили в 45 тысяч рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга полицейские остановили "Газель", груженную крышками от люков.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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