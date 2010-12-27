Две пьяные петербурженки угнали отечественный автомобиль

Возбуждено уголовное дело.

В минувший вторник, 5 ноября, две петербурженки в состоянии алкогольного опьянения угнали у своего знакомого "ВАЗ" 1991 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Выборгском районе. В полицию обратился 26-летний горожанин. Мужчина рассказал, что две девушки после вечеринки в одном из петербургских баров угнали его автомобиль на проспекте Просвещения.

Полицейским удалось задержать воришек. Одна из женщин проходит свидетелем по делу, другая попала под уголовное дело. Материальный ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга полицейские остановили "Газель", груженную крышками от люков.

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