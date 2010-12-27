В центре Петербурга полицейские остановили "Газель", груженную крышками от люков

Воришки доставлены в отдел полиции.

В минувший вторник, в Невском районе полицейские остановили "Газель". При осмотре они обнаружили в ней крышки от люков. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В машине находились два гражданина среднеазиатских государств. Мужчины пояснили, что сняли эти крышки их у дома на Дальневосточном проспекте.

Воришки доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в РФ).

Ранее мы сообщали о том, что школьница погибла, упав с крыши 9-этажного дома в Стрельне.

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