Школьница упала с крыши 9-этажного дома в Стрельне

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Вечером 5 ноября возле дома на улице Гоголя в Стрельне обнаружили тело 16-летней девушки. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Обстоятельства происшествия выясняются. Предположительно, ученица десятого класса стрельнинской средней школы погибла, упав с крыши 9-этажного дома. Последний обход участковый совершал 30 октября, и тогда, по словам правоохранителя, дверь на чердак была закрыта.

В настоящий момент следователи изучают телефон погибшей девочки. Школьница проживала в неполной, но благополучной семье. На учете у органов опеки не состояла.

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Фото: Piter.TV