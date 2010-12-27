СК возбудил дело после падения лифта в роддоме Петербурга

В кабине находились два человека, которые получили множественные переломы рук и ног.

В Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента в роддоме на проспекте Солидарности. Вечером 4 ноября грузовой лифт вместе с рабочими сорвался в шахту. В результате происшествия серьезно пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

Инцидент произошел в роддоме №18. По данным МЧС, лифт упал в шахту с третьего этажа. По версии следствия, во время работ по замене оборудования у лифта оборвался трос. В кабине находились двое рабочих. Их госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными переломами рук и ног.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ". Расследование продолжается.

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