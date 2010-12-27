Петербурженка отсудила у страховщиков более миллиона за падение с полки в поезде

Женщина ехала в Петербург из Мурманска.

Суд обязал страховую компанию "СОГАЗ" выплатить более миллиона рублей пострадавшей в поезде петербурженке, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Пострадавшая Марина Новак пояснила, что в июле прошлого года она ехала из Мурманска в Петербург и, в очередной раз забираясь ночью на свою верхнюю полку, не удержалась и сорвалась на пол, из-за чего получила закрытый перелом левой руки. По прибытии в Северную столицу она обратилась в Клинику военной травматологии и ортопедии ВМА им. С. М. Кирова, где ей поставили сложный диагноз: перелом оказался со смещением отломков и с осколками.

Женщина обратилась с заявлением о страховой выплате в АО "СОГАЗ", поскольку при покупке билета на поезд Новак оформляла и страховку. Однако спустя месяц после подачи заявления ей отказали в выплате.

Суд взыскал в пользу пострадавшей страховое возмещение, неустойку, компенсацию морального вреда в общей сумме более миллиона рублей. Также страховщики будут платить женщине однопроцентную неустойку каждый раз, когда пропустят указанные сроки оплаты.

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Фото: Piter.TV