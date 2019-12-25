Пенсионер из поселка Апраксин нашел жену мертвой у дома

На руках и ногах у пенсионерки были ссадины.

В четвертом часу ночи в пятницу, 29 января, в полицию Ленобласти позвонил 61-летний мужчина. Как стало известно Piter.TV, пенсионер нашел свою жену мертвой.

По словам мужчины, около трех часов ночи он вышел на участок у дома на Железнодорожной улице и обнаружил бездыханное тело своей 83-летней супруги. Отмечается, что на руках и ногах у пенсионерки были ссадины. Причина смерти женщины пока не установлена.

Ранее мы писали, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали после пожара в доме на Двинской.

Фото: Piter.TV