Мужчину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали после пожара в доме на Двинской

Житель первого этажа пострадал от отправления смесью дымов.

Ночью 28-го января в жилом доме на Двинской улице произошел пожар. Местные жители обратились в экстренные службы после того, как почувствовали запах дыма. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В огне в пятом часу утра оказалась обстановка в квартире на первом этаже в доме №16/1. Пожар охватил 1 кв. метр площади. По предварительным данным, в комнате находился мужчина 1971-го года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Он отравился смесью дымов и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Остальным жильцам помощь не потребовалась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работы на теплосети в Кировском районе продлятся до 16 часов.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб