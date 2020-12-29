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Работы на теплосети в Кировском районе продлятся до 16 часов

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Ночью улицу заволокло паром.

Ночью в Кировском районе прорвало трубу с горячей водой. На место выехали специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба.

Специалисты работают на теплосети у дома №28 по Севастопольской улице. Работы начались в 03:20 28-го января и продлятся до 16:20 того же дня. 

Петербуржцам напомнили, что при выходе воды на поверхность, нельзя ни в коем случае пытаться проехать или пройти по затопленному участку. Если ваше авто оказалось в зоне разлива, то ущерб будет компенсирован. Единственное правильное решение — покинуть место происшествия. 

Накануне в Кировском районе мужчина скончался после падения из окна общежития. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Александр Артеменко

Теги: горячая вода, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 10:42

Ну а когда ещё ремонтировать как ни зимой. В России всегда так!(( Заранее же нельзя

 

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