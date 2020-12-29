Работы на теплосети в Кировском районе продлятся до 16 часов

Ночью улицу заволокло паром.

Ночью в Кировском районе прорвало трубу с горячей водой. На место выехали специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба.

Специалисты работают на теплосети у дома №28 по Севастопольской улице. Работы начались в 03:20 28-го января и продлятся до 16:20 того же дня.

Петербуржцам напомнили, что при выходе воды на поверхность, нельзя ни в коем случае пытаться проехать или пройти по затопленному участку. Если ваше авто оказалось в зоне разлива, то ущерб будет компенсирован. Единственное правильное решение — покинуть место происшествия.

Накануне в Кировском районе мужчина скончался после падения из окна общежития.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Александр Артеменко