Пенсии ветеранов ВОВ вырастут почти на 10 тысяч рублей

На доплаты в 2019 году выделят 950 миллионов рублей.

Государственная Дума приняла закон, который повысит пенсии ветеранов Великой Отечественной войны увеличатся в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

На доплаты в 2019 году выделят 950 миллионов рублей, в последующие годы – до 1,42 миллиарда рублей. Ранее, с 1 января 2013 года, по закону пенсии ветеранам планировалось повышать на 2% до достижения 100-процентного ее размера.

Повышение пенсии будут получать фронтовики, которые принимали участие в боевых действиях в составе действующей армии; те, у кого есть медаль "За оборону Ленинграда"; инвалиды вследствие ранения, полученного из-за войны.

Ранее на Piter.TV: Право на перерасчет пенсий есть у тех, кто был в армии или в декретном отпуске.

Видео: Piter.TV