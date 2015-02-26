Пенсии неработающих россиян за год выросли на 2,3 тыс. рублей

В Соцфонде России поделились данными о выплатах пожилым людям.

Разница между средним размером пенсии работающих и неработающих граждан России за последний год сократилась почти на 20 процентов. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст письма от Социального фонда страны. Государственные служащие отметили, что в ноябре 2024 года такой показатель составлял 3 225 рублей, то в ноябре 2025 года речь шла уже об 2 601 рублях.

Средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2025 года - 21 399 рублей, неработающих пенсионеров - 24 000 рублей. сообщение от Соцфонда России

Добавим, что средний размер пенсий среди работающего пожилого населения России в ноябре 2024 года составил 18 484 рублей, в то время как неработающих - 21 708 рублей. Средний размер пенсии в России за 2025 год составляет 23 534 рублей. За минувший год она увеличилась почти на 2,5 тысячи рублей.

Средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года.

Фото: Piter.tv