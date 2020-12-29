Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке к Конституции США

Вице-президент призвал Конгресс не использовать решения, которые ещё больше разделят страну.

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он рассказал в письме к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пенс заявил, что считает применение поправки неподходящим и несоответствующим интересам США. Его письмо цитируют Associated Press и Reuters.

- Я не верю, что подобные действия будут в интересах нашей нации или соответствовать ее Конституции. - Майкл Пенс, вице-президент США

По его словам, 25-я поправка была принята на случай, если президент становится недееспособным или получает инвалидность, поэтому применять её в качестве наказания или узурпации нельзя. Пенс подчеркнул, что подобное использование может создать ужасный прецедент.

Вице-президент призвал Конгресс не использовать решения, которые ещё больше разделят страну.

Ранее Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке к Конституции.

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