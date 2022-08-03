Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее визита на Тайвань

Американца заметила, что члены Конгресса США не раз посещали китайский остров.

Американский спикер из Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее рабочего визита на Тайвань. По мнению политика, общественный резонанс вызван тем, что она занимает большую должность в своей стране. Соответствующее заявление иностранная гостья сделала во время совместной пресс-конференции с главой местной администрации Цай Инвэнь.

Полагаю, они подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или оправданием, потому что они ничего не сказали, когда приезжали те мужчины. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Американка уточнила, что в начале 2022 года члены американского Конгресса совершали поездки на Тайвань. В частности, регион посещал политик Мендес из Комитета по международным отношениям. При этом шумихи вокруг этого визита не было. Также планировали и совершали поездки на Тайвань и другие сенаторы США.

Напомним, что визит Нэнси Пелоси стал первым для нее на Тайвань с 1997 года.

В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией.

Фото и видео: YouTube / Washington Post