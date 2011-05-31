Педро рассказал о новой роли в "Зените"

В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола за сине-бело-голубых.

Полузащитник "Зенита" Педро рассказал о своей новой роли в команде. Об этом он сообщил изданию "Спорт-Экспресс".

По словам 19-летнего бразильца, он чувствует себя комфортно в центре поля. Футболист добавил, что начинал играть на этой позиции еще в период своей карьеры в "Коринтиансе".

Слава богу, мне дают игровые минуты в "Зените" и, как результат, удается показывать на поле хорошую игру! Педро, полузащитник "Зенита"

Напомним, Педро играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России. В нынешнем сезоне бразилец провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил три гола.

Ранее защитник "Зенита" Алип заявил, что команда упустила много очков.

Фото: fc-zenit.ru