Педофил забрался в окно к 8-летней девочке в Кингисеппе и растлил её

Неизвестный трогал интимные места девочка, она была не в силах оказать ему сопротивление.

Ночью 25 мая в комнату восьмилетней девочке из Кингисеппа через окно залез педофил. Мужчина воспользовался беспомощностью ребёнка и растлил ее, пока родители спали в соседней комнате. Об этом стало известно Piter.tv.

Неизвестный трогал интимные места девочка, она была не в силах оказать ему сопротивление. Ребёнок лишь утром рассказал обо всём родителям. Мама девочки обратилась в полицию.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого 40-летнего жителя Кингисеппа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее десять лет колонии получил петербуржец, выбросивший девушку с балкона пятого этажа.

Фото: Piter.tv