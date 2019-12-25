Десять лет колонии получил петербуржец, выбросивший девушку с балкона пятого этажа

Мужчина силой вывел девушку на балкон пятого этажа и сбросил на землю.

В отношении 42-летнего Андрея Титова петербургский суд вынес приговор. Мужчина обвинялся в покушении на убийство девушки. Об этом рассказали 24 мая в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Двумя годами ранее 19 декабря в одной из квартир дома, 17, по Ленской улице произошел этот инцидент. Мужчина в ходе ссоры с девушкой нанес ей множественные удары по голове. После этого злоумышленник силой вывел девушку на балкон пятого этажа и сбросил на землю.

Врачи госпитализировали пострадавшую с многочисленными травмами головы, шеи, груди, спины и ног. Им удалось спасти ей жизнь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: piter.tv

