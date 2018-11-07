Педиатр: детям нельзя давать более одного яблока в день

Большое количество яблок может спровоцировать сильное расстройство пищеварения.

Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

В одном яблоке содержатся витамины В1, В2, Е, Р, С, пектин. Однако, есть больше одного яблока не рекомендуется, так как это может спровоцировать сильное расстройство пищеварения. К тому же, опасными являются яблочные семечки, в которых содержится синильная кислота. Если случайно съесть несколько штук, ничего страшного не будет, но все же делать этого врач не советует.

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