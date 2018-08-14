Яблочный Спас 2019: как и когда празднуют Яблочный Спас

Официальное название Яблочного Спаса - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Когда празднуют Яблочный Спас в 2019 году

Этот праздник каждый год отмечают 19 августа. Официальное название Яблочного Спаса - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день в церквях освящают ранние сорта яблок и другие фрукты и овощи. До этого 14 августа отмечали Первый (Медовый) Спас. За ним, 29 августа наступит Ореховый Спас.

Как празднуют Яблочный Спас

В этот день в храм люди приносят корзины с самыми красивыми отобранными яблоками. Во время службы их окропляют святой водой и тогда они становятся главным праздничным угощением. До Яблочного Спаса верующие яблок не едят. Из этих фруктов готовят постные блюда, так как праздник приходится на время Успенского поста, который является одним из самых строгих. Также в этот праздник верующим разрешается умеренная чаша вина и рыба.

Девушки в старину в этот день становились под яблони, прислонялись к их стволу и просили для себя красоты и неувядающей молодости. После праздника хозяйки варили яблочное варенье, повидла, джем, пастилу или мармелад из яблок, а также пекли пироги.

Яблочный Спас — народные приметы

Зачастую, если в день Яблочного Спаса была теплая сухая погода, то зима в этот год была тоже теплая. А вот ливни предсказывали суровую, холодную зиму.

Девушки, которые хотели замуж, с помощью яблок привлекали любовь. Они ели освященное яблоко, думали о избраннике и желанном замужестве. Также считалось, что любые желания, загаданные при вкушении освященного яблока, обязательно сбывались.

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