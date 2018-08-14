Медовый Спас 2019: когда и как праздновать

В России Первый (Медовый) Спас празднуют 14 августа. После Медового Спаса 19 августа празднуют Яблочный Спас, 29 августа – Ореховый Спас.

Когда празднуют Медовый Спас в 2019 году

В России Первый (Медовый) Спас празднуют 14 августа. Раньше именно к этому времени крестьяне собирали достаточное количество мёда. Однако, есть его было нельзя до 14 числа, пока его не освятят в церкви. После Медового Спаса 19 августа празднуют Яблочный Спас, 29 августа – Ореховый Спас.

Также в Первого Спаса есть и другие названия: Маковый Спас, Маккавей, Пчелиный праздник, Мокрый Спас.

Почему Спас Медовый

По церковному преданию, праздник установился в Константинополе в IX веке. Православный Медовый Спас имеет официальное название Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. К этому времени люди собирают "урожай" нового меда, мака, которые и становятся главными предметом освящения во время праздничной службы. В этот день также начинается Успенский пост, самый короткий, но самый строгий (нельзя есть даже рыбу).

Восточные славяне с благоговением относились к меду и его целительным свойствам. Согласно легендам, напиток из меда исцелил от паралича былинного русского богатыря Илью Муромца.

Традиции Медового Спаса

В этот день освящают не только мёд, но и воду в новых и старых вычищенных колодцах. Любое соприкосновение с водой в этот праздник считается полезным для здоровья. В Первый Спас купали даже домашних животных, так как считалось, что именно в эти сутки вода становится полезнее. В этот день едят традиционное постное печенье шулики, политое свежим медом. Освященные мак и мед не только ели, но и использовали в качестве оберегов от порчи и сглаза. Например, мак рассыпали по всем углам дома.

Народные приметы на Медовый Спас

- Если в день Медового Спаса шел дождь, то это обещало отсутствие лесных пожаров.

- В Первый Спас улетают на юг ласточки и стрижи – к холодным ночам.

- Отцветают розы к Медовому Спасу – лето близится к концу.

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