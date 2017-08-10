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Накануне Медового спаса стало известно, какой мед любят петербуржцы
Сегодня, 12:17
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Alena_Zinovieva
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Накануне Медового спаса стало известно, какой мед любят петербуржцы

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Жителям города на Неве больше всего нравится цветочный, горный и гречишный мед.

Во вторник, 14 августа, в России отмечают народно-христианский праздник Медовый Спас. В этот день принято освещать и есть мед нового сбора. В связи с этим Piter.TV выяснил, какой мед любят больше всего петербуржцы.

На сервисе объявлений Юла больше всего покупали цветочный мед. На него пришлось 38 % всех продаж в Северной столице. Второе место занял горный мед с долей 25 % продаж, а третье — гречишный (13 %).

При этом самым дешевым оказался майский мед. За один литр покупателю придется заплатить 370 рублей. В то же время литр акациевого обойдется в 610 рублей.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по выбору хороших яблок.

Фото: pixabay.com

Теги: мед , медовый спас , народно-христианский праздник
Категории: Лента новостей Новости СПб

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