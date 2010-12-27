Специалисты Роскачества дали советы по выбору хороших яблок

Стоит обращать внимание на внешний вид и упаковку.

Совсем скоро в России начнется яблочный сезон. В связи с этим специалисты Роскачества дали советы по выбору хороших плодов. Они опубликованы на сайте ведомства.

Согласно ГОСТу свежие яблоки должны быть целыми, чистыми, без излишней влажности и постороннего запаха и привкуса. Сухая поверхность является важным условием длительного хранения этого фрукта.

Покупая яблоки на рынке, стоит обратить внимание на кожицу. Она не должна быть повреждена вредителями или болезнями. Но, не смотря на это, небольшие дефекты все-таки допускаются: на фруктах могут быть небольшие нажимы, коричневые пятна и царапины. Они не должны превышать 2 см в длину.

По словам экспертов, при выборе яблок не стоит обращать внимания на плодоножку. Она никак не влияет на качество фруктов. Плоды не должны быть перезрелыми: если мякоть потемневшая и мучнистая, лучше отказаться от такого плода.

Покупая яблоки в магазине, следует рассмотреть упаковку. В частности, если в ней содержится больше 3 кг и больше, то она должна быть достаточно жесткой, чтобы обеспечить сохранность фруктов. На этикетке должна отображаться следующая информация: наименование продукта и страна его происхождения, товарный сорт, масса нетто, дата сбора и дата упаковывания, срок годности и условия хранения.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору арбузов и дынь.

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