Простые правила помогут избежать разочарований и пищевых отравлений.

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбузов и дынь. По словам специалистов, простые советы помогут избежать разочарований и пищевых отравлений. Инструкция опубликована на сайте ведомства.

По словам специалистов, выбирать лучше средний и не слишком тяжелый арбуз. Покупать бахчевые стоит только в санкционированных местах. Продавец должен вам предоставить по первому требованию пакет документов, медицинскую книжку и сертификаты качества.

Стоит отметить, что пробовать арбуз на месте запрещено. В месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы. У хорошего арбуза сухой хвостик, яркая и твердая корка. При стуке он издает звонкий звук и слабый хруст при нажатии. Пятно на боку должно быть ярко-желтого или оранжевого цвета. Спелая дыня издает при щелчке глухой звук и источает аромат.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор изъял из продажи 15 тонн импортных плодов и ягод.

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